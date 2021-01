Bevolkingsexplosie van kabouters in Horssens bos: heb jij ze al gespot?

Druten bouwt 891 woningen: tien jaar lang overal bouwkranen te zien

18 december DRUTEN - De komende tien jaar zijn er overal in de gemeente Druten bouwkranen te zien. In de gemeente verrijzen in die tijd 891 huizen. Zo’n zeshonderd daarvan moeten er al aan het eind van 2025 staan.