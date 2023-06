Bewolkte dag in Druten

30 euro betalen voor parkeer­plek in de Beneden­stad: ondanks kritiek zet stadsbe­stuur plan door

30 euro betalen om je auto in de Benedenstad te parkeren. 24 uur per dag, zeven dagen per week. In Nijmegen is het straks realiteit: het dure parkeertarief voor bezoekers aan de stad gaat er komen in de wijk aan de rand van het centrum.