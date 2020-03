Brand in rieten kap verwoest eeuwenoude boerderij in Horssen

De brandweer heeft geprobeerd de brand te blussen, maar had daar moeite mee. Rond 10:30 uur werden meerdere wagens ingezet. Ook de in rieten daken gespecialiseerde brandbestrijders vanuit Elst rukten uit om nog te proberen de woning te redden. Ook is er grootwatertransport opgeroepen.



Het mocht niet baten. De brand heeft zich over het hele dak verspreid en woedde ook binnen in de woning. De woning, waar een gezin woont met twee kinderen, brandde helemaal uit.



Rijksmonument

De voorgevel van de oude boerderij is een rijksmonument. Mogelijk wordt geprobeerd die nog te redden.



De Oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting of een vonk van de houtkachel die via de schoorsteen op het rieten dak is gekomen.