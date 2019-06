Brand op boot op de Maas bij Afferden: scheepvaart tijdelijk stil

Boa schrijft in Maas en Waal zelden bekeuring uit

31 mei WIJCHEN/BEUNINGEN/LEEUWEN/DRUTEN - Er zijn vorig jaar maar weinig boetes door Boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) in Maas en Waal uitgeschreven. West Maas en Waal en Beuningen kwamen nog aan gemiddeld eentje per week, Wijchen en Druten kwamen daar niet aan omdat de Boa's nog in opleiding waren en niet gecertificeerd om ook direct te mogen bekeuren.