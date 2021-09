Brandweer moet hybride auto in waterbak laten zakken om vuur definitief te doven in Druten

videoDRUTEN - De Drutense brandweer heeft deze maandagochtend rond half vijf twee brandende auto's geblust aan de Leigraaf in Druten. De auto's stonden op een parkeerplaats. Een van de twee wagens vloog ook na het blussen steeds opnieuw in brand. De hybride wagen (deels op benzine, deels op stroom) is uiteindelijk geblust door de hele auto in een bak met water onder te dompelen.