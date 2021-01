Brandweer speurt al hele dag naar oorsprong van gaslucht in Druten

DRUTEN - Waar komt die gas- of benzinelucht toch vandaan die veel mensen in Druten ruiken sinds maandagavond? De brandweer is al de hele dag op zoek naar de bron van de stank die voor veel inwoners reden was om 112 te bellen. Voorlopig is het onderzoek nog zonder resultaat.

De brandweer kreeg in de avond en nacht diverse meldingen over een geconstateerde benzineachtige lucht binnen, in huizen in Druten-Zuid. De eerste meldingen kwamen al om 23.00 uur.

's Nachts is de brandweer al bezig geweest om de riolering in de Korte Akker door te spoelen met water. Daar zou de geur het sterkst zijn. Maar de meldingen bleven binnenkomen. Daarom schakelde de brandweer over op een hogere alarmfase: grip 1.

Riool doorspoelen hielp niet

Het riool is al doorgespoeld, maar heeft het probleem niet kunnen verhelpen. De brandweer tilt overal riooldeksels op om met meetapparatuur te kijken hoe hoog de concentratie van het nog onbekende goedje is en of er sprake is van een gevaarlijke concentratie. Metingen in de huizen wijzen binnen in de woningen niet op een gevaarlijke concentratie.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de bron van de stank. Er zal iemand iets in het riool hebben laten lopen. Als duidelijk wordt wie, dan kan deze een hoge rekening verwachten, zo laat de burgemeester van Druten, Corry van Rhee-Oud Ammerveld weten.

De brandweer onderzoekt ook met snuffelapparatuur bij en onder putdeksels van de riolering, in de hoop de bron van de geuroverlast te ontdekken.

Volledig scherm De brandweer controleert bij het riool in Druten-Zuid. © DG