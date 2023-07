Buien met regen, maar soms ook zon in Druten vandaag

dtrh De mooiste foto’s van Down The Rabbit Hole, dag 2: poncho's, regenlaar­zen en Burna Boy?

Dag 2 van Down The Rabbit Hole is begonnen. De tienduizenden muziekliefhebbers genoten op zaterdag van een dag vol grote namen. De dag begon goed, met openingacts Mulatu Astatke en Kids with Buns, gevolgd door grote namen als Altin Gün en Selah Sue tussen de regenbuien door. En natuurlijk zaterdagavond de grote hamvraag: komt Burna Boy opdagen voor zijn eigen optreden, als afsluiter van de tweede dag? Fotograaf Gerard Verschooten legde de dag vast.