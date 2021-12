Buren tegenover elkaar over houtstook: ‘Ik houd mijn slaapkamerraam dicht’

,,De vieze lucht in huis is schoner dan de frisse lucht buiten”, zegt Huub Biezemans (69). Hij is fel tegenstander van houtstook. ,,Al jarenlang maak ik me zorgen over het stoken van haarden en pelletkachels. Vooral in dichtbevolkte gebieden.”



Een van zijn buren is een fervent houtstoker. Stank? Overlast? Hij vindt het juist lekker ruiken. De buurman, die alleen anoniem zijn verhaal wil vertellen, houdt van de ‘houtwarmte’. ,,Niet zo droog. Net een warme deken.”



In hun wijk in Druten zijn er meer die stoken. Biezemans heeft daar problemen mee. ,,Ten eerste is de stank niet prettig.”



Mensen krijgen er bovendien luchtwegproblemen van, zegt hij. ,,Van kleine kinderen tot senioren. Ik praat erover met mijn overbuurman. Die heeft een kleindochter met COPD. Als die bij opa en oma op bezoek komt, moet ze hoesten.”