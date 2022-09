Buurgemeenten mogen meedenken over nieuwe burgemeester: ‘Het is heel hoffelijk om bij elkaar te informeren’

Dat lijkt vreemd, maar volgens Gert-Jan Jongkind is dat heel gebruikelijk. Jongkind is eigenaar van Bureau BestMan. Hij begeleidt vertrouwenscommissies bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester. BestMan deed dat al in honderd gemeenten, zo ook in Druten en Wijchen. ,,Als je als gemeenten goed samenwerkt, is het heel hoffelijk om bij elkaar te informeren”, zegt hij.