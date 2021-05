Carla heeft MS en is gezicht van een campagne: ‘Oordeel niet te snel, ook al zie je niets aan de buitenkant’

Al langer was Carla Tijnagel snel vermoeid. Ze wankelde een beetje of liep tegen dingen aan. Duizeligheid, misselijkheid, het was deel van haar leven. De vermoeidheid had haar al vaker een contractverlenging gekost. Haar werk als orderpicker, secretaresse of gastvrouw hield dan op. Totdat ze in 2016 een tinteling kreeg in haar rechterbeen.