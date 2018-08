Cel en contactverbod na bezoek met doorgeladen wapen aan ex

De verdachte toog in de vroege ochtend naar het huis van zijn ex-schoonmoeder om te praten met zijn ex. Toen hij er niet in mocht, tikte hij een ruit in en kwam hij met een doorgeladen vuurwapen in zijn bebloede handen naar boven.

Daar hadden de ex en haar moeder zich eerst verstopt in een kamer, maar ze deden toch open om in gesprek te gaan. De man zwaaide met het wapen naar hen en dreigde zijn ex, zichzelf en de nieuwe vriend van zijn ex te vermoorden. De situatie kalmeerde wat en de man ging weg, waarbij hij zich nog een tijdje met het doorgeladen wapen in een speeltuin ophield voor de politie hem aanhield.