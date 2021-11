Celstraf voor ambtenaar die miljoenen van Rijkswaterstaat op eigen rekening overmaakte en geld aan sekswerkers gaf

Belediging en intimida­tie rond Deestse zandwin­ning: ‘Hij voelde zich overal tegenge­werkt’. Rechtszaak is uitgesteld

DEEST/DRUTEN - Een 63-jarige Deestenaar zou dinsdag voor de rechter in Arnhem staan vanwege verdachtmaking en belediging van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Druten. Hij betichtte hen in 2017 in een aantal brieven onder meer van maffiapraktijken, machtsmisbruik en corruptie.

