Corry van Rhee heeft geen tijd voor hobby’s: ‘Elk weekend moeten we de weg op om de kinderen te zien’

Naam: Corry van Rhee-Oud Ammerveld (64) Woonplaats: Tiel Functie: burgemeester (waarnemend) van Druten. Was eerder waarnemend burgemeester in West Maas en Waal en wethouder in Tiel. Huisgenoot: echtgenoot Will en hond Basje

Hoe zien uw weekenden er meestal uit?

,,Vol! Ik ben vaak met mijn werk bezig, vergaderingen voorbereiden. In de tijd die overblijft, gaan mijn man en ik op bezoek bij onze drie kinderen en de kleinkinderen. Dat is best een onderneming, want ze wonen ver weg. Onze zoons in Amsterdam en Voorburg, onze dochter ging voor de liefde naar Friesland. We proberen ze alle drie zeker één keer in de maand te zien, bijna elk weekend zijn we wel op pad. Omdat het best ver is om naar Friesland te gaan en we onze dochter niet steeds tot last willen zijn als logees, hebben we daar een klein huisje gekocht.’’