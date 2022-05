Cruiseschip voor de opvang van 140 Oekraïners aangemeerd in Druten

DRUTEN - Het cruiseschip voor de opvang van 140 Oekraïnse vluchtelingen is donderdag aangemeerd in de haven van Druten. Waarschijnlijk komen maandag de eerste oorlogsvluchtelingen aan boord.

Voorlopig zal het schip zijn eigen stroom moeten opwekken omdat er nog geen walstroom beschikbaar is. Wanneer dat wel het geval zal zijn, is nog onduidelijk. ,,Het schip is zelfvoorzienend qua stroom", zegt een woordvoerster van de gemeente Druten. ,,Dat is het ook als het vaart.”

Buren willen helpen

Het schip is volgens haar helemaal klaar voor het ontvangen van vluchtelingen. De veiligheidsregio heeft aan Druten laten weten te verwachten dat zij maandag de eerste vluchtelingen gaat plaatsen. De gemeente heeft eerder een informatiebijeenkomst gehouden voor de ‘buren’ van de boot: de inwoners van de Veerstraat en de Kloosterstraat. Zij reageerden positief op de komst van het vluchtelingenschip, zegt de woordvoerster. ,,Ze zijn heel meedenkend en willen ook graag helpen bij de opvang.”

Volledig scherm Zand uit de haven dat gevaarlijk is, is met hekken afgeschermd. © DG

In alles is voorzien

Het schip zal er minimaal 6 maanden liggen, naast het bestaande horecaschip De Veerdam. Op het schip zijn voorzieningen als tweepersoonshutten met sanitair, catering en gemeenschappelijke verblijfruimtes. Er is een vaste, opgeleide bemanning aan boord. De gemeente werkt met vaste coördinatoren voor de opvang. Er is 24 uur per etmaal beveiliging geregeld.

Om het schip te kunnen laten aanleggen aan de Veerdam is de haven uitgediept. Het zand uit de haven ligt nu op het strandje rond de haven. Dit zand is instabiel en kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom mag niemand dit tijdelijke strand op. Het strand is met hekken afgesloten. Zwemmen in de Waal en haven mag sowieso niet, dat was altijd al verboden.