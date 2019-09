Dakdekker zwaargewond na val door dak in Druten

Vrijdaginterview Voor Wout is werk geen werk: ‘Natuurlijk ging het niet altijd goed. Ik ben ook wel eens op mijn bek gegaan’

11:12 HORSSEN - heeft geluk met een inwoner als Wout Cobussen (30). Met zijn feesten, zoals de kermis aan het eind van deze maand, zorgt hij ervoor dat er van alles te doen is in zijn woonplaats. En ondertussen is hij ook nog eigenaar van Event Center Culemborg (ECC).