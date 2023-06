Dansen op straat, in polonaise over de dijk, mee in de optocht: ‘We hadden het naar onze zin, we dansten, het was bevrijding’

100 jaar Burgemees­ter Minses zwaait bij fanfare Nederas­selt met baton en neemt ook twee lintjes mee

Dat de Heumense burgemeester Joerie Minses zaterdagavond als gastdirigent zou optreden tijdens een show van de jubilerende fanfare Wilhelmina in Nederasselt, dat was bekend. De echte verrassing was dat hij voor twee prominente vrijwilligers van de muziekvereniging een koninklijke onderscheiding bij zich had.