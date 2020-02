De laatste 6 leerlingen doen examen Frans in Druten, daarna wordt het vak verdrongen door Spaans

Havisten en vwo’ers die in het verleden op het Pax Christi College zaten, weten niet beter: vanaf het tweede jaar leerden ze Duits en Frans. Nu is er nog één docent Frans in dienst die lesgeeft aan een kleine tien leerlingen. Deze 6vwo’ers zijn de laatste ‘Franse lichting’ van de Pax. Ze doen dit jaar eindexamen in de taal. Daarna is de middelbare school helemaal over op Spaans.