Dé linde van Puiflijk verhuist, maar overleeft hij dat wel?

Automobi­lis­te gereani­meerd na eenzijdig ongeluk in Druten

16 februari DRUTEN - Een vrouw is zondagavond gereanimeerd door hulpdiensten nadat ze een eenzijdig ongeluk had op de Van Heemstraweg in Druten. De automobiliste raakte vermoedelijk onwel en verloor de macht over het stuur.