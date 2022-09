De Maas en Waalweg en ongevallen: als ze gebeuren, zijn het wel meteen heftige ongelukken

Extra rijbaan voor Maas en Waalweg nog allerminst zeker

DRUTEN - Het is nog allerminst zeker dat de Maas en Waalweg een extra rijbaan krijgt tussen Druten en Ewijk. Het geld bij de provincie Gelderland voor nieuwe verkeersplannen is op. Als de verbreding er komt, krijgt de Maas en Waalweg op hetzelfde tracé een vangrail in de middenberm, zegt de provincie.

22 mei