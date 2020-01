De wens van dj Jan en zijn vrienden van de Up & Down Discoshow kwam uit en dat zie je bij Down met Johnny

Anja uit Druten is in Australië: ‘Alsof je een pakje sigaretten in één keer oprookt’

9 januari Anja de Lorijn (56) uit Druten is samen met haar twee zoons van 21 en 19 op familiebezoek in Australië. Ze zijn erg onder de indruk van de ramp die zich down under voltrekt. ,,Ik kom hier om de vijf jaar. Maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt de Drutense over de immense natuurbranden die het land teisteren.