DeWolff hoofdact op Zeeltje Rock 2022: ‘We zaten er heel erg op te spinzen’

Mede-organisator Nick Helmond van café 't Zwaantje heeft de band al jarenlang op zijn verlanglijstje staan, nadat DeWolff in 2017 Zeeltje Rock in lichterlaaie zette. Maar DeWolff werd een maatje te groot voor Deest, zo leek het. Nu is het kleinste en hardste festival van Maas en Waal toch weer gelukt.

‘Het viel nog niet mee’

,,Dat viel nog niet mee", zegt Helmond. ,,DeWolff is eigenlijk een maatje te groot en een maatje te duur voor ons geworden. Maar we hadden een hele goede indruk achtergelaten toen ze vijf jaar geleden bij ons speelden, bij de band en bij de boeker. We hebben wel wat aan de prijs kunnen doen... Het blijft duur, maar dan heb je ook wat. We zaten er heel erg op te spinzen.”

Helmond is ook in zijn nopjes met de metal-gothic bank Blackbriar die hij heeft kunnen strikken. Die heeft Luxor al eens uitverkocht. We hebben nu ongeveer de helft van ons programma rond.”

Quote Ik was al naar alternatie­ven aan het kijken. Toen kwam er ineens één regeltje op de mail: ‘Laten we het maar laten doorgaan’

‘Eén regeltje in de mail’

Eigenlijk had Helmond al niet meer op DeWolff gerekend. ,,Ik was al naar alternatieven aan het kijken. Toen kwam er ineens één regeltje op de mail: ‘Laten we het maar laten doorgaan’. We hebben wel een sprongetje in de lucht gemaakt.”

De psychedelische bluesrockband uit Limburg maakte deze week ook bekend dat ze als supportact gaat toeren met de de Amerikaanse megaband Toto.

Check in de YouTube-video de nieuwste cd van DeWolff. (Presentatie begint bij minuut 15)