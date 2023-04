Deze vijf Drutenaren kregen een lintje, omdat ze altijd klaarstaan voor de samenleving

Streep door Knorhof, maar niet unaniem

De gemeenteraad van Buren heeft dinsdagavond een streep gezet door de mogelijke herbouw van het mega-varkensbedrijf Knorhof, op de grens van Erichem en Kapel-Avezaath. Maar dat besluit was niet unaniem, de PCG-fractie was het er niet mee eens. Omdat het bedrijf ten tijde van de brand wel over goedgekeurde vergunningen beschikte.