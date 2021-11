Dickens Festijn Druten sneuvelt alsnog door corona: ‘Het gaat gewoon niet’

Sinter­klaas in Maas en Waal: Hij komt, hij komt...of toch niet?

ALPHEN - De intochten van Sinterklaas in Maas en Waal staan op losse schroeven vanwege het verscherpte coronabeleid dat vrijdagavond is afgekondigd. Wel of niet laten doorgaan? Met die vraag worstelen veel Sint-comités. Ook in Alphen. Al is daar een coronabestendige drive-thru.

12 november