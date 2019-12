Dickens Festijn in Druten bouwt aan reserve voor jubileum van volgend jaar

Ruben Schiks van de organisatie hield in de aanloop naar het evenement de weerberichten goed in de gaten. Die werden naarmate de zondag naderde beter. Hij kon uiteindelijk opgelucht ademhalen.

,,Niet dat we vorig jaar hebben moeten bezuinigen, maar we moesten wel een schuld wegwerken.” Met het oog op het jubileumjaar in 2020 was dit jaar een succes extra belangrijk. ,,We zullen het 10-jarig bestaan groots vieren. Details kunnen we nog niet geven, maar in ieder geval komt er een grote invulling op het marktplein.”

Er wordt budget voor gereserveerd en sponsoren zegden al toe een extra duit in het zakje te doen. ,,Het leeft niet alleen in Druten, maar in heel Maas en Waal. In de organisatie zitten ook mensen uit Appeltern, Puiflijk en Alphen.”

Volledig scherm Druten: Dickens Festijn. © Paul Rapp

Engelse pub

In januari starten de voorbereidingen voor volgend jaar, maar gisteren genoot iedereen eerst nog even van de 9de editie. Schiks verdiepte zich zoals altijd in de geschiedenis om ideeën voor nieuwe verhalen op te doen: ,,Rond 1830 kwam de Bierwet in Engeland, iedereen mocht een pub openen. Dat was om de mensen minder gin te laten drinken, bier was minder sterk.” En dus was er ook in de Hogestraat een tijdelijke English pub. ,,Eind 19de eeuw drong ook absint door in Engeland, dat schenken we natuurlijk niet echt, dat is allang verboden. Bij ons wordt het reine claude limonade.”