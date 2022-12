Drutense schrijft kinderboek in kunste­naars­dorp bij Amsterdam: ‘Op Ruigoord werd Fabulant nog magischer’

Gouden enveloppen, verstopt in de Nijmeegse binnenstad. Een dag later leest ze voor in haar geboorteplaats Druten. Schrijfster Marloes Kemming introduceert haar nieuwe boek Fabulant.

18 oktober