Dit is de nieuwe carnavalskraker van Het Feestteam: Alleen was er toch maar niks aan

,,En dat gaat ooit gebeuren, daar ben ik van overtuigd", zegt Stan van den Dobbelsteen. ,,Waar ik kracht uit haal? Uit de beelden van ons optreden op 25 januari dit jaar in de Amsterdamse Ziggo Dome. Daar traden we op voor dertienduizend man. Toen zeiden we: ons jaar kan niet meer stuk. Maar door corona tóch wel.”

Corona of geen corona, er moest een carnavalskraker voor het nieuwe jaar gemaakt worden. Gisterochtend was de release van hun nummer Alleen was er toch maar niks aan. ,,Waar wij normaal een lied maken in de hoop dat het populair wordt en veel boekingen oplevert, hebben we nu al voldoende aan positieve reacties”, vertelt Van den Dobbelsteen. ,,En die waren er. Gisteren belde er een vrouw op dat de tranen over haar wangen liepen.”