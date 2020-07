Dode en twee gewonden bij frontale botsing op Maas en Waalweg bij Afferden

Twee auto’s kwamen rond 13.15 uur frontaal met elkaar in botsing. Beide auto’s zijn zwaar beschadigd in de berm terechtgekomen. Een van de betrokken voertuigen is daarbij op zijn kant terechtgekomen.

In beide auto's zaten twee personen. Twee slachtoffers raakten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd.

Naast zeven ambulances zijn er twee traumahelikopters opgeroepen en ter plaatse gekomen. Een van die twee helikopters is vervolgens vrij snel weer teruggekeerd.

Het ongeval gebeurde vermoedelijk in de richting Nijmegen, net na de afslag Druten en Horssen. De N322 is ter hoogte van het ongeval was enkele uren afgesloten voor verkeer. Verkeer werd omgeleid via de Noord Zuid.

Eerder dit jaar kwam er een 47-jarige man uit Putten om bij een ongeval op de N322 ter hoogte van Beneden-Leeuwen. Toen botsten een vrachtwagen en een personenauto frontaal op elkaar.

In 2017 was er bij een ongeval een dodelijk slachtoffer te betreuren, in 2016 ook.

