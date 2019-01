Doorbraak in een Waalwaterproject van lange adem

update Extra controles in Deest na zoveelste bekladding - is voetbalcon­flict de oorzaak?

15:37 DEEST - De politie voert de komende tijd extra controles uit in Deest, in de hoop een einde te maken aan de reeks vernielingen, onder meer bij voetbalclub DSC'33. Woensdagavond werden voor de tiende keer in een jaar tijd borden beklad in het dorp. Inwoners zeggen te weten wie de dader is. Alleen het bewijs ontbreekt. De vermeende dader spreekt echter tegen dat hij er iets mee te maken heeft en is de beschuldigingen zat.