‘Doormodderen is niks’: Fanfare stopt, maar de muziek gaat door

Op zoek naar rust in hyperdruk­ke tijden? Gery uit Druten zingt mantra’s, mantra’s, mantra’s, mantra’s, mantra’s, m...

DRUTEN - Als je mantra’s zingt, vind je de stilte in jezelf. En dat kunnen we goed gebruiken in onze hyperdrukke tijd, zegt de Drutense zangeres Gery Vermeulen. Op 15 december geeft ze met anderen een bijzonder meezingconcert in Winssen.

17 november