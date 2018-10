Drugslab zat in schuur en was al voor deel leeggehaald

Zo ziet de blauwe streep rond de Kaliwaal er uit (maar experts weten niet wat het is)

23 oktober BOVEN-LEEUWEN - Zijn het algen of is het chemische troep? Bijzonder is het in ieder geval hoe de oever van de grote plas in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen helblauw is gekleurd. Louter op basis van foto's durven deskundigen geen uitsluitsel te geven over de substantie; alleen onderzoek van een monster kan uitsluitsel geven.