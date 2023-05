Druten geeft ruim 700.000 om dorpshuis De Lier in Puiflijk op te lappen

met video Een rollator, een boomstam, een roeiboot: hoe gekker, hoe beter tijdens de 51ste Batavieren­ra­ce

Oma met haar rollator, koekiemonster, een ridder in harnas. In de meest idiote uitdossingen gingen de deelnemers over de finish van de laatste etappe van de Batavierenrace. Tussendoor probeerden de serieuze lopers hun persoonlijk record te verbeteren. En daarna was er bier.