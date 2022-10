Druten niet gerust op einde baggerstort Kaliwaal: ‘Zit er geen addertje onder het gras?’

Slib storten in diepe plas zorgt niet altijd voor betere natuur

Het vol storten van diepe plassen in de uiterwaarden met grond en slib zorgt niet altijd voor een verbetering van de natuur. Dat betekent dat per plas bekeken moet worden of verondiepen wel een goed idee is, stellen Nijmeegse onderzoekers.

3 maart