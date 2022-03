Druten opnieuw helemaal van de lokalen, en dat is niet zo vreemd

Wieken van Afferdense molen in de rouwstand, want molenaar Henk Sengers is overleden

AFFERDEN - De wieken van molen De Drie Waaien staan in de rouwstand. Henk Sengers, de laatste beroepsmolenaar van Afferden, is donderdag overleden. Hij is 85 jaar geworden. Sinds 1869 hebben verschillende generaties van de familie Sengers in Afferden de kost verdiend met het malen van graan.

