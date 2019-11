Drutenaar (17) opgepakt voor drugs, wapens en 31 dozen illegaal vuurwerk

Trouwen in een hospice? In Druten mag dat voor één keer

11:44 DRUTEN - Het Bijna Thuis Huis in Druten, het plaatselijk hospice, is op 19 november voor één keer een trouwlocatie. Een mevrouw die in het Bijna Thuis Huis is opgenomen, wil nog graag de bruiloft van haar dochter meemaken.