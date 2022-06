Drutenaar (39) aangehouden omdat hij mogelijk opdracht gaf om vrouw (28) te vermoorden

Op 11 april werd de Drutense neergestoken op een camping aan de Piekenwaardenweg in Kerkdriel. De vrouw overleefde de aanval maar raakte wel zwaargewond. Een 28-jarige man werd op 12 april als verdachte aangehouden in Emmen. De politie verdenkt de nu aangehouden Drutenaar van het geven van de opdracht voor die aanval.

De Drutenaar kwam als verdachte bovendrijven in het onderzoek naar de aanval van de Drutense vrouw. Volgens de politie wijzen de eerste bevindingen erop dat de aanslag te maken heeft met problemen in de relationele sfeer.

De tweede mannen zijn ook verdachten in een onderzoek naar een aantal brandstichtingen in Geldermalsen en omgeving in de eerste maanden van dit jaar. Die zouden te maken hebben met verzekeringsfraude. De verzekeraar heeft een beloning uitgeloofd voor tips over die brandstichtingen.

De man die in Emmen werd aangehouden is in april voorgeleid aan de rechtercommissaris en zit in de cel. De nu aangehouden Drutenaar zal volgens de politie later deze week ook worden voorgeleid om te beoordelen hoelang hij in de cel mag worden gehouden tijdens het onderzoek.