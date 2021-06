Drutenaar hamert met vuisten zijn vrouw in haar gezicht: bloed, tanden los, kaak ontwricht... werkstraf

Update Politie over brand in te koop staande woning Puiflijk: ‘Inbraak­scha­de en sporen van brandstich­ting’

9 mei PUIFLIJK/DRUTEN - De brand in een te koop staande woning in Puiflijk zaterdagochtend is zeer waarschijnlijk aangestoken. De politie bevestigt zondag de vermoedens die de woningeigenaar zaterdag al uitte. ,,Er zijn ook sporen gevonden van braakschade”, aldus een politiewoordvoerster. Waardoor het huis vlam heeft gevat, kon ze niet zeggen. ,,Het onderzoek loopt nog. Deze week hopen we meer te weten.”