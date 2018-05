'Drutens Zacht is het lekkerste water'

Wellicht hondenver­bod bij Uivermeer­tjes na bijtinci­den­ten

4 mei DEEST - Honden zijn straks misschien niet meer welkom bij de Uivermeertjes in Deest en Winssen. Nadat er deze week weer een schaap is doodgebeten in het natuurgebied tussen de Van Heemstraweg en Maas en Waalweg in, overweegt beheerder SBNL Natuurfonds ‘sterk’ om er een hondenverbod in te voeren.