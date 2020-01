Drutense pastoor mag erfenis van 120.000 euro houden

De pastoor kreeg de erfenis toen hij in het Brabantse Asten werkzaam was.

Privékwestie

Nabestaanden maakten bezwaar tegen de erfenis en zijn nu door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De zaak kwam eind 2014 in het nieuws toen bekend werd dat Hermans een erfenis had geaccepteerd van naar verluidt 120.000 euro en de inboedel van een garagebox.



Hij zag de gift al die jaren als een privékwestie. Zijn functie als pastoor had er in zijn ogen niets mee te maken.