Duizend kaarsjes voor overleden dierbaren in Druten

Deest en Afferden: ‘Hou de school in het dorp’

31 oktober DEEST/AFFERDEN - Lia van Meegen, voorvrouw van scholenkoepel SPOM, wil in discussie over de toekomst van de basisscholen in Afferden en Deest. Moeten dat er twee blijven? Of komt er misschien één nieuwe school voor twee dorpen? De Gelderlander peilt de reacties.