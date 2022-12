Een ‘gaybrapad’ lijkt er niet te gaan komen in Druten, maar wat dan wel?

Is Nijmegen straks negen regenboog­ze­bra­pa­den rijker? ‘De acceptatie is niet altijd even hoog’

NIJMEGEN - Lopen Nijmegenaren binnenkort op negen plekken in de stad over een zebrapad in alle kleuren van de regenboog? Die kans zit erin. Coalitiepartijen D66, GroenLinks en Stadspartij Nijmegen en oppositiepartij PvdA willen dat er in elk stadsdeel een zogeheten regenboogzebrapad komt.

2 november