Een gifgeel weiland naast je huis en de waterwinning? Dat mag. En toch is er ongemak in Druten

het schone oosten Verzet tegen landbouw­gif in Oost-Nederland groeit, maar pas als je er dood aan gaat wordt het verboden

Ruim 9 miljoen kilo landbouwgif wordt jaarlijks over de Nederlandse akkers gespoten. Boeren zeggen: het is toegestaan, dus het is veilig. Maar op steeds meer plekken in Oost-Nederland zijn omwonenden ongerust over dat gif. En die zorgen zijn niet onterecht, zeggen deskundigen.