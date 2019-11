Een heel grote varkensstal is in Horssen verrezen; en ook een heel duurzame

Samen met zijn ouders runt Boekhorst het varkensbedrijf dat al jaren in de familie zit. Hij dacht goed na over hoe hij het bedrijf levensvatbaar kon houden, maar vooral ook toekomstbestendig maken.



,,Je kunt kiezen voor biologisch of groei. Bij groei is het makkelijker om je investeringen terug te verdienen.” Op enig moment hielden ze in meer dan tien stallen in het Land van Maas en Waal zeugen en biggen.