Eén jaar corona, in Druten waarde het virus al vroeg rond: ‘Ik heb geen afscheid kunnen nemen’

DRUTEN - Het zou zo’n vaart niet lopen met dat gekke longvirus uit China, dachten we een jaar geleden. Nu weten we beter. Terugblik op een jaar corona. Bekeken vanuit Druten, waar het virus al vroeg aanwezig was.

,,Ik wens u vooral veel geluk.’’



Het is volle bak in theater D’n Bogerd in Druten. Het is 6 maart 2020 en cabaretier Guido Weijers geeft er een ‘masterclass geluk’. Hij besluit de avond met de gelukwensen.

Op dezelfde dag wordt in Rotterdam de eerste officiële coronadode gemeld. Drie dagen later komt het kabinet met wat hygiëneadviezen over handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog. Bij de drie supermarkten in het 12.500 inwoners grote Maas en Waalse kerkdorp wordt net als overal in Nederland wc-papier gehamsterd.

Op 12 maart wordt voor het eerst een coronabesmetting bij een Drutenaar vastgesteld. Meteen is ook Leiden in last in De Kasteelhof in Druten. Het is een van de eerste verzorgingshuizen in Nederland waar corona achter de deur is gekomen. Subiet worden voor de tachtig bewoners de allerstrengste maatregelen uit de kast getrokken, maar niet voorkomen kan worden dat tussen half maart tot midden mei veel meer mensen overlijden dan normaal.