Enorme schade door brand in voetbalkantine Puiflijk: ‘Het ziet er niet best uit’

updatePUIJFLIJK - Een grote brand heeft zaterdagochtend huisgehouden in de kantine van voetbalclub SCP in Puiflijk. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Dat was voor de veiligheidsregio Gelderland-Zuid reden omwonenden te adviseren ramen en deuren te sluiten.

Dat advies is inmiddels vervallen omdat de brand is geblust. ,,Het was niet dusdanig dat we vonden om een NL-Alert te versturen. Maar er was sprake van veel rook die uit alle gaten en kieren van het gebouw kwam. Rook is altijd schadelijk’’, aldus een woordvoerder.

Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in het gebouw aanwezig.

Alarm

De brandweer rukte rond 06.15 uur uit voor de brand, nadat het alarm binnen was afgegaan. De woordvoerder van de veiligheidsregio spreekt over ‘veel schade'.

,,De kantine gaat voorlopig niet meer open. Zeker voor de zomer niet meer. Of de schade nog hersteld kan worden, valt nu niet te zeggen. De voetbalclub is aangeslagen. Het ziet er niet goed uit.’’

De brandweer had de brand na zeven uur onder controle, maar was toen wel nog niet uit. Over hoe de brand ontstaan is, wat de oorzaak is, kon de woordvoerder zaterdagochtend nog niks zeggen. De brand zou volgens de brandweer zijn begonnen bij de technische ruimte.

De politie bekijkt of er braakschade is. De vier voetbalwedstrijden die voor zaterdag bij SCP stonden gepland gaan niet door.

In mei was er vlakbij ook een brand in een woning die te koop stond. Die brand bleek aangestoken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.