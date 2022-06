Examencarnaval in Druten: het Paxgala met pronkstoet

MET VIDEODRUTEN - Het lijkt wel carnaval. Dat is de uitgelaten sfeer van het Paxgala, het feest van de leerlingen van de middelbare school Pax in Druten die eindexamen hebben gedaan. Het meest spectaculaire onderdeel, waarvoor veel Drutenaren uitlopen, is de stoet door het dorp van chique en extravagant uitgedoste leerlingen.

Een schimmel met afgestudeerde dame gaat voorop, gevolgd door een paard en wagen. De amazone op de schimmel heet Demi en ze heeft het paard geleend. ,,Maar ik rijd al acht jaar paard, dus de keus was gemakkelijk gemaakt”. Als die er was, zou ze de originaliteitsprijs winnen. Ze is de enige ruiter in de stoet.

Volledig scherm Eindexamenstoet door Druten. © Koen Verheijden

Op en top zijn ze opgemaakt en in jurk of pak gehesen. In stijl rijden ze door het dorpscentrum. In oldtimers, Amerikaanse slee of Ramvan. Op trekkers of in een tuktuk. In de truck van pa of in een brullende Maserati.

Volledig scherm Het rook naar ouderwetse benzine. © Koen Verheijden

Anne bedacht voor haar en haar vijf vriendinnen en vriend de tuktuk als vervoermiddel. ,,Ik wilde iets anders dan een cabrio”, lacht ze. Zo origineel mogelijk is het doel. Er rijdt ook een jongen op een grasmaaier en een ander in een golfkarretje.

Platte kar met hossende vriendengroep

Alsof het een carnavalsoptocht is, staat het publiek langs de straat om te bewonderen en te applaudiseren. En er is ook een echte carnavalswagen bij: een platte kar met massieve geluidsboxen waar de ramen van trillen in hun sponningen. Met daarop een hossende vriendengroep tussen plastic palmbomen en een opblaasflamingo.

Volledig scherm De mooiste jurk uitgekozen. © Koen Verheijden

Bij het gemeentehuis maken ze een pitstop. De afgestudeerden krijgen een ontvangst van spreekstalmeesters Ron Bons en Stan van den Hurk van het Feestteam. Het gemeentebestuur biedt hen een drankje, een hapje en een muziekje aan. Dat laatste is een opwarmer voor wat hen in cultureel centrum D’n Bogerd wacht: een spetterend optreden. En daarna met zijn allen op de foto. Dat enge eindexamen is definitief geschiedenis. School's out forever!

Hoewel? De meesten gaan een vervolgopleiding doen. En dan ben je toch ineens weer eerstejaars.

Volledig scherm Dampend door het dorp. © Koen Verheijden

Volledig scherm Op weg naar de galastoet in Druten. © DG