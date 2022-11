Extra armoedefondsen in vier gemeenten tussen Maas en Waal

met video De Leste Mert in Druten: een vamp van een koe die het helemaal gaat maken

DRUTEN - Ze heten Belly of Pip, de koeien. Ze worden bekeken door Robèr Aarnoutse en Bart Scheepers, de keurmeesters. Die knijpen in billen, niet alleen van koeien, ook van stieren. Ze voelen aan buiken, trekken aan koeienvellen om te bepalen wie de mooiste is, wie de stevigste, wie de lekkerste.

3 november