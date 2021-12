Familie van verongelukte Fadi (22) krijgt financiële steun bij organiseren van begrafenis

Fadi was zeer geliefd en bekend onder veel Drutense jongeren. Hij liep stage bij MeerVoormekaar. ,,Zo kennen we hem", zegt directeur Annette Nijhuis van de welzijnsstichting. ,,Wij hebben indertijd ook het gezin begeleid toen het in 2012 in Druten terechtkwam. Fadi was bezig met een HBO-opleiding rechten aan de HAN en hij was een jongen die het erg goed deed. Hij was sociaal zeer goed en kon andere jongeren meenemen in zijn positiviteit.”