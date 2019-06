Feestteam met ‘eigen feestavond’ in Ziggodome

Hij kan weer iets van zijn bucket list afstrepen, begint Stan van den Dobbelsteen uit Druten. ,,Volgend jaar hebben we ons eigen feestje in de Ziggo Dome.” Met ‘we’ bedoelt hij zichzelf en Frank de Bruijn uit Wijchen, met wie hij al jaren ‘feestduo’ Het Feestteam vormt. ,,Meestal treden we op in voorprogramma’s van andere artiesten, maar volgend jaar staan we met ons eigen concept in de Ziggo Dome. We gaan een avond lang feesten. Dat is geweldig.”