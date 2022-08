Feestweek Boldershof niet te missen voor bewoners

Voorheen ging de dagbesteding twee weken dicht tijdens de zomer, vertelt recreatiemanager van ‘s Heeren Loo Mieke van Oijen. ,,Dat is achterhaald. We blijven nu open. Bewoners willen net als de medewerkers zelf bepalen wanneer ze met vakantie gaan.” Ze merkt dat de bewoners de feestweek niet willen missen. ,,Ze passen hun programma aan ons aan. Een week zelf op vakantie, de andere week hier met de activiteiten.” ‘s Heeren Loo splitste de twee vakantiefeestweken: een week in de zomer en een week in het najaar. ,,Het is in de zomer vaak zo heet, dat is voor onze doelgroep niet fijn.”