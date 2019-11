Fietsster zwaargewond bij aanrijding in Druten

Zelfs tijdens het interview tekent Freddie Hesse, die exposeert in Druten

26 november DRUTEN - Advocaat wilde hij worden, net als een oom. Maar dat zat er niet in voor Freddie Hesse, omdat zijn ouders zeer jong stierven in Accra, de hoofdstad van Ghana. Hij verdiende zijn geld op andere manieren, onder meer als muzikant in Nederland waar hij sinds 1991 is. De rode draad in zijn leven: tekenen.